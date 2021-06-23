Сака признан лучшим игроком матча Чехия - Англия на Евро-2020

В заключительном туре группового этапа чемпионата Европы-2020 сборная Англии переиграла команду Чехии – 1:0.
Лучшим игроком матча был признан английский полузащитник «Арсенала» Букайо Сака. Хавбек провел на поле 84 минуты и своими активными действиями помог команде одержать победу.
Единственный гол во встрече на 12-й минуте забил Рахим Стерлинг.
Таким образом, Англия с семью очками финишировала на первом месте в группе D и пробилась в 1/8 финала турнира, где сыграет со вторым местом из квартета F.