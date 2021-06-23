«Милан» согласовал контракт с Жиру

Форвард «Челси» Оливье Жиру согласовал с «Миланом» личный контракт до 2023 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем «Твиттере».

По данным источника, «Милан» предложил футболисту контракт с зарплатой четыре миллиона евро в год. Теперь стороны ждут ответа «Челси», надеясь что лондонцы отпустят 34-летнего игрока бесплатно.

Напомним, что Жиру выступает за «аристократов» с 2018 года. Ранее он также играл за английский «Арсенал» и французские «Монпелье», «Тур», «Истр», «Гренобль». По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет четыре миллиона евро.