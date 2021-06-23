Стало известно сколько «ПСЖ» заплатит «Интеру» за переход Хакими

Защитник «Интера» Ашраф Хакими находится все ближе к переходу в «ПСЖ». Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, французский клуб контактирует и с «Интером», и с агентами футболиста. Парижане готовы повысить предложение и могут заплатить за 22-летнего игрока до 75 миллионов евро, включая бонусы.

Отмечается, что на игрока также претендует «Челси». Лондонский клуб предложил за футболиста 60 миллионов евро, а также готов включить в сделку Маркоса Алонсо, Давиде Дзаппакосту, Эмерсона или Андреаса Кристенсена.

В минувшем сезоне защитник провел за «Интер» в серии а 37 матчей, забил семь голов и сделал восемь результативных передач.