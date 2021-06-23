Модрич стал самым молодым и самым возрастным автором гола сборной Хорватии на Евро

В заключительном туре группового этапа чемпионата Европы-2020 сборная Хорватии обыграла команду Шотландии - 3:1.

Один из мячей в ворота шотландцев отправил хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич. Хавбек забил в возрасте 35 лет и 286 дней и стал самым возрастным автором гола сборной Хорватии на Евро.

Помимо этого, ему также принадлежит самый «молодой» забитый мяч на турнире. На Евро-2008 он отличился в ворота сборной Австрии в возрасте 22 года, 273 дня.

Таким образом, Хорватия вышла в плей-офф турнира со второго места в группе D, а Шотландия завершила свое выступление, заняв последнюю строчку в квартете.