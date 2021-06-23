Дмитрий Черышев: Кардинальные изменения в сборной России не принесут пользу

Дмитрий Черышев, российский тренер и отец футболиста сборной России Дениса Черышева, оценил выступление национальной команды на чемпионате Европы-2020, а также выразил мнение, что главного тренера Станислава Черчесова нужно оставить на его должности.

«Мы все ждали, что наша сборная выйдет из группы. Вылет с Евро - это сейчас самое большое разочарование. Когда Дзюба с пенальти забил, команда окрылилась, поверила в себя, побежала вперед. Это и стало проблемой. Нас поймали на контратаках. Третий гол сбил нашу команду. Есть определенные вещи, которые необходимо проанализировать тренерскому штабу, чтобы в дальнейшем не допускать таких ошибок.

У Черчесова есть контракт. Он должен его доработать. Менять сейчас тренера, за год до чемпионата мира по футболу, неразумно. Нужно будет заново перестраивать команду… Посмотрите на сборную Испании. Там тоже поменяли тренера, идет смена поколений. Пока ничего хорошего у них из этого не вышло. Также считаю, что кардинальные изменения в нашей команде не принесут пользу», - приводит слова Черышева News.ru.

Команда Станислава Черчесова с тремя очками заняла последнее место в группе В и покинула турнир. Дания с таким же количеством очков финишировала второй и пробилась в плей-офф Евро-2020. Возглавила таблицу Бельгия, одержавшая победы во всех своих трех матчах. Финляндия с тремя очками сохраняет шансы на выход в 1/8 финала как лучшая третья команда.