Сергей Силкин: В игре сборной России не видно тренерской руки

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин подверг критике выступление сборной России на чемпионате Европы-2020.

Напомним, что в решающем матче за выход в плей-офф россияне потерпели крупное поражение от Дании - 1:4.

«При любой неудаче тренер всегда козел отпущения. Но если говорить об игре нашей сборной в последнем матче, то руки тренерской видно не было. При счете 0:1 надо было как-то команду взбодрить, пойти ва-банк, но ничего не получилось. Нас просто опережали. Это еще хорошо, что нам забили четыре: могли забить и больше.

А по тренеру - там есть кто решает вопросы по тренеру. Но тут важно понимать и то, что в стране сейчас низкий уровень футбола. Не один главный тренер сборной в этом виноват. Мы отстаем в футболе», - приводит слова Силкина Rusfootball.info.

Команда Станислава Черчесова с тремя очками заняла последнее место в группе В и покинула турнир. Дания с таким же количеством очков финишировала второй и пробилась в плей-офф Евро-2020. Возглавила таблицу Бельгия, одержавшая победы во всех своих трех матчах. Финляндия с тремя очками сохраняет шансы на выход в 1/8 финала как лучшая третья команда.