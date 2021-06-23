Источник: Рамос продолжит карьеру в «ПСЖ»

Защитник Серхио Рамос перед уходом из мадридского «Реала» рассказал трем игрокам команды, что продолжит карьеру во французском «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Cadena COPE.

Напомним, «Королевский клуб» 16 июня объявил, что Рамос покидает команду.

Ранее сообщалось, что в услугах Рамоса были заинтересованы «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Милан».

35-летний защитник выступал за «Реал» с 2005 года. В составе мадридцев он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, пять раз становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок страны, а также четыре раза - клубный чемпионат мира.