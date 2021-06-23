«Барселона» планирует предложить за Роналду двух футболистов

Испанская «Барселона» готова предложить «Ювентусу» двух футболистов за португальского нападающего Криштиану Роналду. Об этом сообщает журналист газеты AS Хавьер Маталланас.

По информации источника, каталонский клуб планирует обменять Роналду на Антуана Гризманна, Серхи Роберто или Филиппе Коутиньо. Туринцам будет предоставлена возможность выбрать двух игроков.

В прошлом сезоне португалец стал лучшим снайпером серии а, отличившись 29 мячами.

Напомним, что Криштиану перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» в 2018 году за 117 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 133 матча, забил 101 гол и отдал 22 результативные передачи. В составе «старой синьоры» Роналду стал двукратным чемпионом Италии и обладателем Кубка страны. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 45 миллионов евро.