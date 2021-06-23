Ордец прокомментировал выступление сборной Украины на Евро-2020

Защитник московского «Динамо» Иван Ордец оценил выступление сборной Украины на чемпионате Европы-2020.

Подопечные Андрея Шевченко финишировали на третьем месте в группе С, но сохраняют шансы на попадание в плей-офф турнира.

«Ребята прекрасно играют, я очень рад, что тренерский штаб донес до футболистов свои мысли. У них хороший рисунок игры. Если разбирать, как выходят из обороны, мы видим, что это уже не та команда, которая была четыре года назад.

Вместе со сборной растут и футболисты, которые уже играют на высоком уровне, и молодые футболисты из киевского «Динамо», «Шахтера», из европейских клубов. Это все в копилочку. Каждый вносит свою лепту в игру, кроме того, и атмосфера в сборной - это всегда положительные эмоции. Когда ребята пропускают, то не тушуются, они знают, чего хотят и добиваются выполнения задач тренерского штаба Андрея Николаевича Шевченко.

Они должны выходить из группы, в следующую стадию тоже должны проходить. Но главное, чтобы не подводила реализация», - приводит слова футболиста «Газета.ру».