СМИ: Мбаппе намерен покинуть «ПСЖ»

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе сообщил руководству клуба о своем желании сменить команду. Об этом сообщает Marca, ссылаясь на французского журналиста телеканала RMC Sport Даниэль Риоло.

«Он не хочет оставаться, если не уйдет в это трансферное окно, то точно покинет «ПСЖ» следующим летом по истечении контракта», - сказал Риоло.

Действующее соглашение футболиста рассчитано до 30 июня 2022 года.

Напомним, что Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2018 году за 145 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 171 матч, забил 132 гола и отдал 61 результативную передачу. В составе парижан Киллиан по три раза побеждал в чемпионате Франции и Кубке страны. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 160 миллионов евро.