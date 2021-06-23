Гинер рассказал будут ли еще трансферы в ЦСКА

Президент ФК ЦСКА Евгений Гинер рассказала о трансферных планах клуба на это межсезонье, а также поделился мнением о непопадании команды в еврокубки.

«Будут ли еще приобретения? Не думаю. Мы собрали хороший состав, молодых ребят. Не думаю, что еще какие-то трансферы будут», - приводит слова Гинера официальный сайт армейцев.

Ранее в московский клуб перешли форвард Антон Заболотный (»Сочи») и полузащитник Максим Мухин (»Локомотив»).

«За двадцать лет моего нахождения здесь мы в первый раз, скажем так, провалили чемпионат. Всякое бывает, это футбол. Верим в команду и двигаемся дальше. Верим в наших болельщиков, в единую нашу семью», - добавил руководитель.

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА в чемпионате России занял шестую строчку и впервые за последние 20 лет не смог пробиться в еврокубки.