МИД Германии отреагировал на запрет УЕФА радужной подсветки стадиона в поддержку ЛГБТ

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что запрет УЕФА подсветить «Альянс-арену» в Мюнхене в радужные цвета перед матчем сборных Германии и Венгрии на Евро-2020 посылает ошибочный сигнал.

«Действительно, в футболе речь не идет о политике. Речь идет о людях, о справедливости, о терпимости. Поэтому УЕФА посылает ошибочный сигнал. Но вопреки этому сегодня можно будет, к счастью, все равно разглядеть цвета - на стадионе и за его пределами», - написал Маас в Twitter.

Напомним, что ранее власти Мюнхена запросили у УЕФА разрешения подсветить стадион перед матчем в среду в радужные цвета, таким образом они хотели послать «сигнал» властям Венгрии, которые в июне приняли закон, ограничивающий распространение материалов о гомосексуальности и смене пола среди несовершеннолетних. УЕФА не санкционировал акцию, посчитав ее политической.

Несмотря на запрет, власти Мюнхена планируют все же устроить акции в поддержку ЛГБТ, подсветив радужными цветами ряд объектов, в том числе у стадиона.

Чемпионат Европы-2020 проходит в 11 городах, в том числе Санкт-Петербурге, и завершится 11 июля.