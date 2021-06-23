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23 июня 12:21
автор: Степан Шереметьев

«Реал» может заменить Рамоса защитником «Ромы»

Испанец покинул мадридский клуб на правах свободного агента.

Защитник «Ромы» Рожер Ибаньес заинтересовал «Реал». Об этом сообщает As.

По информации источника, «Королевский клуб» рассчитывает укрепить линию обороны после ухода из команды капитана Серхио Рамоса. В сделке по Ибаньесу могут поспособствовать хорошие отношения между клубами.

Напомним, что бразилец перешел на постоянной основе в «Рому» из «Аталанты» в январе этого года за девять миллионов евро. Ранее он выступал за римский клуб на правах аренды. Всего Ибаньес провел за «волчицу» 50 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи. Текущее соглашение футболиста действует до лета 2023 года. По оценке портала Transfermark, рыночная стоимость защитника составляет 25 миллионов евро.

источник: AS
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