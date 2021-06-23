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23 июня 12:49
автор: Степан Шереметьев

«Крылья Советов» продлили контракт с главным тренером Осинькиным

Специалист возглавляет самарский клуб с июля прошлого года.

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин продлил контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба самарцев.

Отмечается, что новое соглашение рассчитано на три года.

«Самое главное, что не только я здесь, а еще и большая группа футболистов. Это определенная оценка того, что мы сделали в прошлом сезоне. Прошлый сезон получился хороший. Руководство со своей стороны продлением контракта тоже оценило нашу работу. Сейчас время идти дальше. Буду часто повторять: все, что было в прошлом сезоне, пора забывать. Для того, чтобы смело и спокойно идти дальше.

Все, что надо, все, что мы проговорили в одной беседе - все отразилось на бумаге, в контракте. Самое главное, что это контракт с большой группой футболистов, не только со мной», - сказал Осинькин.

Напомним, что 56-летний специалист воглавляет «Крылья Советов» с июля 2021 года. По итогам сезона-2020/21 в ФНЛ самарский клуб с первого места завоевали путевку в премьер-лигу.

источник: ФК «Крылья Советов»
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