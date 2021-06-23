В Венгрии 18-летний футболист скончался во время тренировки

Футболист венгерского клуба «Андрашиды» Виктор Марселл умер во время тренировки, сообщает «МК-Спорт» со ссылкой на пресс-службу команды.

Отмечается, что трагедия произошла 21 июня. 18-летний игрок потерял сознание и упал на газон во время тренировки. Партнеры по команде пытались оказать первую помощь и провести реанимационные мероприятия на поле под руководством врачей по телефону. Приехавшие на место трагедии медики продолжили реанимационные действия, но не смогли спасти 18 летнего Марселла.

Напомним, что 12 июля в матче Евро-2020 Дания - Финляндия датский полузащитник Кристиан Эриксен упал без сознания. После этого ему была оказана медицинская помощь и он смог очнуться. Позднее стало известно, что у футболиста произошла остановка сердца.