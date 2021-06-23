Витория - об ошибке Зобнина в матче с Данией на Евро: Для меня мои футболисты всегда будут лучшими

Главный тренер «Спартака» Руй Витория выразил мнение о результативной ошибке полузащитника Романа Зобнина в матче заключительного тура группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными России и Дании (1:4).

«То, что произошло в сборной, произошло там. Для меня мои футболисты всегда будут лучшими, это не зависит от того, как они сыграли за сборную. Здесь мы их примем, будем работать с ними с удовольствием и давать им самое лучшее. Это касается не только Зобнина - хотим, чтобы они вернулись и были готовы к работе», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что хавбек московского «Спартака» допустил результативную ошибку, отдав неточный пас голкиперу Матвею Сафонову. Передачу перехватил форвард датчан Юссуф Поульсен и отправил мяч в ворота.

Сборная России с тремя очками заняла последнее место в группе В и покинула турнир.