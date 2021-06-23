«О продлении контракта речи пока не было». Кутепов - о своем будущем в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился мнением о новом главном тренере команды Руе Витории, а также рассказал как обстоят дела с продлением его контракта.

«Как мне Руй Витория? Мужчинами не увлекаюсь, ха-ха. Это все шутки. Пока он присматривается, у него новый коллектив, новая страна. Сейчас идет процесс притирки.

Игра в два центральных защитника? Пока не могу сказать, по какой схеме захочет играть главный тренер. На тренировках мы работаем в смешанных группах, делаем больше игровых упражнений.

О продлении контракта речи пока не было. Сейчас все мысли только о подготовке к новому сезону. Мыслей о возможной аренде сейчас тоже нет. Есть новый тренер, новая страница», - приводит слова Кутепова Sport24.

Напомним, что защитник является воспитанником «Спартака». Всего он провел за основную команду 109 матчей и забил два гола. В 2017 году Кутепов стал чемпионом России.