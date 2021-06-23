Руй Витория: Мне не нравится работать с длинной скамейкой

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория сделал заявление относительно основного состава команды.

«Нужно подождать, когда вернутся все игроки «Спартака» из своих сборных. После этого можно будет говорить о чем-то конкретном. Скорее всего, это будет после сбора в Австрии. В этом вопросе основной приоритет - интересы клуба. Только потом интересы игроков. Если есть молодой игрок, которому недостаточно практики, то его мы можем отправить в аренду. Мне не нравится работать с очень длинной скамейкой. В этот сезон свои коррективы внесут еврокубковые матчи. Возможно, количество игроков из-за этого будет чуть больше. Повторюсь, конкретика появится после австрийского сбора», - рассказал Витория «Советскому спорту» .

Добавим, что сборы красно-белых пройдут в Австрии с 25 июня по 5 июля. Футболисты сборной России присоединятся к команде 1 июля. В настоящий момент «Спартак» тренируется в Тарасовке.