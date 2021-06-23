Витория хочет иметь по два игрока на каждую позицию

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал об оптимальном количестве игроков, необходимых ему для успешной игры в сезоне.

«Я хочу иметь по два игрока на каждую позицию. В случае точечного усиления можно добавить третьего. Об этом еще будем говорить со спортивным директором. Команда должна быть сбалансирована. Усилим ли позиции правого защитника и опорника? Мы еще посмотрим игроков, будем общаться с руководством. Последнее слово в этом вопросе за мной. Сейчас не хочу раскрывать карт. Мне нравится, когда внутри команды есть сильная конкуренция. Команда должна быть сбалансирована», - рассказал Витория «Советскому спорту».

Напомним, что «Спартак» в новом сезоне выступит в квалификации Лиги чемпионов и, если не пройдет ее, будет осенью играть в другом еврокубковом турнире Лиге Европы.