Анзор Кавазашвили: Если у Федуна и Салиховой нет общего мнения, то это очень хорошо

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что критические замечания Заремы Салиховой в адрес руководства московского «Спартака» направлены в том числе на его владельца Леонида Федуна.

«Пускай они разбираются между собой. Это семейный скандал. Отразится ли этот скандал на имидже клуба? Я думаю, что в споре всегда рождается истина. Если у Федуна и Салиховой нет общего мнения, то это очень хорошо. Но если в этом споре побеждает неправильное мнение, то это покажет лишь время», - приводит слова Кавазашвили «Газета.Ru».

Напомним, что Салихова покинула совет директоров «Спартака», так как была не согласна с выбором Руя Витории на пост главного тренера команды.