Малафеев оценил игру Сафонова в матче с Данией

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев оценил пропущенные Матвеем Сафоновым мячи в матче группового этапа против команды Дании.

«Если разбирать каждый гол, то, конечно, в некоторых случаях можно было бы действовать иначе. Например, в первом эпизоде была выбрана не совсем правильная позиция, из которой сложно парировать мяч. Сместись глубже, левее, предугадай развитие событий. Во втором случае уже было сложнее спасти команду, потому что сработал эффект неожиданности. Да, команда перестроилась после второго пропущенного мяча и даже отыграла один гол. Но затем раскрылись и Сафонову пришлось снова выручать. Он трижды отбил мяч из убойной позиции, а четвёртый не смог, так как просто не его видел. В четвёртом эпизоде Матвею тоже можно было предвидеть развитие ситуации, сместиться, но опять же должны были помочь свои футболисты», - приводит слова Малафеева RT.

Напомним, что чемпионат Европы в качестве основного вратаря сборной России начал Антон Шунин, но после его не уверенных действий в матче с Бельгией (0:3), место в воротах занял Сафонов, который сначала отстоял на ноль в игре с Финляндией (1:0), а потом пропустил четыре мяча от Дании (1:4). Таким образом, сборная России с тремя очками заняла последнее место в группе В и покинула Евро-2020.