Владимир Пономарев: Сейчас состав у ЦСКА на «троечку», большая ошибка никого не докупать

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал трансферную политику президента клуба Евгения Гинера на предстоящий сезон.

«Состав у ЦСКА сейчас на «троечку». Игроки не соответствуют тому уровню, который предъявляет футбольный клуб ЦСКА игрока, то есть занять призовое место. С таким составом мы не вытянем. Будем бороться опять где-то за 4-5 место в чемпионате. Будет большой удачей, если ЦСКА выйдет в еврокубки. А так я в принципе не вижу перспективы с таким составом. Мы ведь никого нового и не набрали! Мухин, Заболотный... Нет, это не тот вариант. Это уровень «Краснодара», там не требуется призовое место. Так что, мне кажется, это большая ошибка — никого не докупать», — цитирует «Спорт-Экспресс» экс-футболиста армейцев.

Добавим, что 23 июня Гинер заявил, что скорее всего ЦСКА больше не будет совершать покупки в это летнее трансферное окно.

Напомним, армейцы в минувшем сезоне заняли шестое место в чемпионате РПЛ и впервые за 20 лет не попали в еврокубки.