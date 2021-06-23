Стала известна сумма, которую должны будут заплатить Кокорин и Мамаев водителю Соловчуку

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего Александра Кокорина, рассказала какую сумму должны будут заплатить его клиент и другие обвиняемые в избиении водителя Виталия Соловчука, в том числе полузащитник Павел Мамаев.

«Суд постановил взыскать с каждого из ответчиков 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. 409 рублей компенсация за утраченный заработок и 360 рублей возмещение за лечение. Также суд взыскал с ответчиков по 700 рублей на уплату госпошлины», - приводит слова Стукаловой «РИА Новости».

Адвокат заявила, что вина Кокорина в деле Соловчука не доказана, поэтому будет подаваться апелляция.

Напомним, что Кокорин и Мамев участвовали в избиении водителя 8 октября. После этого они также принимали участие в нападении на главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака.

В итоге, за оба происшествия футболисты получили сроки в колонии общего режима. Кокорину присудили 1 год и 6 месяцев, Мамаеву - 1 год и 5 месяцев. Оба вышли по УДО 17 сентября 2019 года.