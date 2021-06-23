Иржи Ярошик: Если ЦСКА хочет играть за третье или пятое место, тогда усиление и не потребуется

Бывший футболист московского ЦСКА Иржи Ярошик решение президента армейцев Евгения Гинера не приобретать новых игроков в текущее трансферное окно.

«Меня удивило, что ЦСКА не собирается усиливать состав. В последнее время команда показывает не самый лучший результат. Усиление было бы только на пользу. Если они хотят играть за третье или пятое место, тогда усиление не потребуется. Если Евгений Гинер заявил, что команда хочет занять первое место, значит, уже все обсудили. Поняли, что команда готова к чемпионству, но я в этом не уверен. В ЦСКА есть мастера, но их что-то не видно», — приводит «Спорт-Экспресс» слова чеха.

Напомним, что по окончании минувшего сезона ЦСКА приобрел футболистов сборной России полузащитника Максима Мухина и нападающего Антона Заболотного.