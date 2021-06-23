Дмитрий Кузнецов: ЦСКА не поздравил нас с юбилеем победы в Кубке СССР, пусть им будет стыдно

Экс-капитан ЦСКА Дмитрий Кузнецов сообщил, что клуб не поздравил бывших футболистов команды с юбилеем победы в Кубке СССР-1991.

«Хотел бы поздравить своих партнёров с такой замечательной датой. Нас никто не поздравлял. Ни клуб, ни кто-то из клуба. Только самые близкие друзья. История забывается, я всё понимаю. Но хотя бы я их поздравлю. Это люди, которые заслужили поздравления, и это нельзя забывать. Поздравляют с победой в кубке УЕФА, в чемпионатах, а наш кубок забывается. Кто историю не помнит, у того нет будущего. Пусть будет стыдно тем, кто этого не помнит», — приводит Sport24 слова экс-игрока армейцев.

Напомним, что в июне 1991 года ЦСКА переиграл в финале предпоследнего Кубка СССР московское «Торпедо» со счетом 3:2.