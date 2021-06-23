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23 июня 17:15
автор: Александр Поволоцкий

СМИ: Джикия озвучил «Спартаку» свои требования по зарплате

Защитник провел все три матча сборной России на чемпионате Европы.

Следующий раунд по новому контракту защитника Георгия Джикии пройдет на сборе московского «Спартака» в Австрии.

По информации «Спорт-Экспресса», стороны обсуждают новую зарплату 27-летнего футболиста сборной России. Джикия хочет зарабатывать в районе трех миллионов евро, без учета бонусов.

Отмечается, что в «Спартаке» уверены, что защитник поставит подпись под новым контрактом в течение месяца.

Напомним, что Джикия выступает в составе красно-белых с 2017 года. В минувшем сезоне он провел 28 матчей в чемпионате РПЛ.

источник: «Спорт-Экспресс»
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