СМИ: Джикия озвучил «Спартаку» свои требования по зарплате

Следующий раунд по новому контракту защитника Георгия Джикии пройдет на сборе московского «Спартака» в Австрии.

По информации «Спорт-Экспресса», стороны обсуждают новую зарплату 27-летнего футболиста сборной России. Джикия хочет зарабатывать в районе трех миллионов евро, без учета бонусов.

Отмечается, что в «Спартаке» уверены, что защитник поставит подпись под новым контрактом в течение месяца.

Напомним, что Джикия выступает в составе красно-белых с 2017 года. В минувшем сезоне он провел 28 матчей в чемпионате РПЛ.