Ринат Билялетдинов: Испании необходима победа в матче со Словакией и она ее добьется

Бывший тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов оценил перспективы сборной Испании в матче заключительного тура ЧЕ-2020 против команды Словакии.

«Словаки при ничьей все равно останутся выше, так что Испании необходима победа, и я думаю, они ее добьются, они предпочтительнее словаков. Испанцы найдут лазейку, убыстрят игру – а то пока медленно играют, с элементами академизма, и все никак не разгонятся. Жизнь заставит», - приводит «Газета.Ru» слова специалиста.

Добавим, что после второго тура первое место в группе E занимает команда Швеции, набрав четыре очка. На второй строчке сборная Словакии (3), на третьей - Испании (2). Последнее место занимают поляки, у них одно очко.

Матчи Испания - Словакия и Швеция - Польша состоятся 23 июня. Начало в 19:00 по московскому времени.