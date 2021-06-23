Лопетеги отказался возглавить «Тоттенхэм»

Президент «Севильи» Хосе Кастро Кармона заявил, что главный тренер команды Хулен Лопетеги отказался от предложения возглавить лондонский «Тоттенхэм».

«Хулен позвонил мне и сказал, что ему поступало несколько предложений, в том числе головокружительное - от «Тоттенхэма», но он сказал мне, что верен нашему клубу и заинтересован продолжить в нем свою работу. Мы верили и верим в него, подписав его еще на два года, и я уверен, что с ним мы добьемся улучшения результатов», - приводит слова Кармоны пресс-служба «Севильи».

Напомним, что в прошлом сезоне «Тоттенхэм» занял седьмое место в английской премьер-лиге, уволив в апреле Жозе Моуринью, «Севилья» в свою очередь стала четвертой в испанской ла лиге, пробившись в Лигу чемпионов.