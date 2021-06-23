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23 июня 19:20
автор: Александр Поволоцкий

Газизов - об опубликованных деталях контракта со «Спартаком»: Почему именно меня используют, не знаю

Менеджер проработал гендиректором красно-белых меньше полугода.

Экс- гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов высказался относительно публикации деталей его контракта с московским клубом.

«Люди тешатся между собой. Пусть тешатся. Я не влезаю. Я никогда ни о ком плохого не говорил. Никогда. Я этим показываю пример, как надо себя вести. Почему именно меня используют, я не знаю. Я понимаю, кому это нужно. Но пусть они там сами в своей кухне варятся», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Добавим, что в телеграм-канале «Black Mirror» появилось сообщение, что зарплата Газизова в «Спартаке» составляла 6,65 млн рублей в месяц.

Также стало известно о возможных бонусах гендиректора. Если по итогам сезона красно-белые пробивались в групповой этап Лиги чемпионов, то Газизов получил бы еще 100 миллионов, в групповой этап Лиги Европы - 30 млн. Если «Спартак» стал бы чемпионом России, то генеральный директор получил бы еще 50 миллионов.

источник: Чемпионат.com
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