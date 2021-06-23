«Фетисов, Попов и все околоклубные каналы – выдыхайте». Салихова объявила о закрытии телеграм-канала

Зарема Салихова в своем телеграм-канале опубликовала пост, похожий на прощальный.

«По большому счету я многое сказала. Есть ещё конечно материальчик из серии «улики и разоблачения». Но становится очень приторно и неинтересно. Фетисов и Попов и все околоклубные каналы, выдыхайте. Дальше все в ваших руках и наших деньгах.

Руи, удачи, с такими «помощниками» от клуба, как я поняла, враги не нужны. Команда наша потрясающая, самая любимая! Парням желаю пройти все квалификации, поиграть достойно в Европе и, главное, без травм! Не забываем уроки орфографии и пунктуации.

P.S. Не отписывайтесь», - написала Салихова.

Напомним, что в своих сообщениях Зарема часто критиковала руководство красно-белых, а до этого в знак не согласия с назначениям Витории на пост главного тренера покинула совет директоров «Спартака».