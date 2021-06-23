Евгений Трефилов: Что может сделать Черчесов, если у него под рукой такой набор игроков

Экс-главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов отреагировал на вылет национальной команды с чемпионата Европы по футболу.

«Я сам еще не отошел от этого поражения. В половину первого я досмотрел игру и не выдержал: пошел есть - отрезал шматок колбасы и заедал этот футбол. Сейчас поперли на Черчесова. А что он может сделать? У него под рукой такой набор футболистов. Ему что, самому надо было выбежать на поле? Это не только его вина, это результат общих ошибок», - цитирует специалиста ТАСС.

Напомним, что подопечные Черчесова с тремя очками в активе заняли последнее место в группе В и покинули Евро-2020.

В заключительном туре сборная России уступила команде Дании - 1:4.