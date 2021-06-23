«Барселона» получит от ФИФА компенсацию за травму Дембеле на Евро

«Барселона» получит компенсацию от ФИФА за травму французского нападающего Усмана Дембеле.

Как сообщает Mundo Deportivo, компенсация составляет 20,5 тысяч евро за день, если простой футболиста из-за повреждения затягивается более чем на 28 суток. Испанский клуб может получить от Международной федерации футбола около двух с половиной миллионов. Максимально возможная компенсация от ФИФА – семь с половиной миллионов за год.

Напомним, что Демебле получил повреждение бедра.

Отмечается, что форварду понадобится операция, после чего он пропустит четыре месяца.