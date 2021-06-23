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23 июня 22:45
автор: Александр Поволоцкий

Липовой подписал контракт с «Крыльями Советов»

Футболист является воспитанником московского «Динамо».

Самарский клуб «Крылья Советов» объявил о подписании контракта с полузащитником Даниилом Липовым.

Как сообщает официальный сайт волжан, соглашение с 21-летним футболистом рассчитано на три года.

«Я очень рад присоединиться к команде и начать тренироваться с начала сборов. Это безумно важно было для меня. Коллектив и парни очень хорошо приняли. Некоторых ребят знаю, мы вместе играли в сборной», - прокомментировал трансфер Липовой.

Добавим, что в минувшем сезоне хавбек провел за «Динамо» семь матчей, в которых забил один гол. На правах аренды Липовой играл в «Химках». За подмосковный клуб он выходил на поле в восьми матчах.

Подробнее на «Чемпионате»:https://www.championat.com/football/news-4385057-krylya-sovetov-obyavili-o-perehode-lipovogo-iz-dinamo.html?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop?utm_source=copypaste

источник: ФК «Крылья Советов»
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