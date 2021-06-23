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23 июня 23:06
автор: Александр Поволоцкий

Дмитрий Свищев: Поздравляю Украину с выходом в плей-офф, команда ничего плохого нам не сделала

Украинская команда впервые в истории прошла групповую стадию чемпионатов Европы.

Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев отреагировал на попадание сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020.

«Поздравляю все команды, которые успешно вышли в плей-офф, в том числе сборную Украины. Их команда нам ничего плохого не сделала. Они вышли из группы, в отличие от нашей сборной. Молодцы, пусть продолжают, желаю им успехов, также как и другим командам. Видите — мы не злорадствуем, а нормально относимся к нашим соседям. Поэтому для меня удивительна реакция многих украинских болельщиков, у которых счастья полные штаны от того, что наша сборная не пробилась дальше», - приводит слова политика Sport24.

Добавим, что о выходе сборной Украины в плей-офф турнира стало известно после поражения команды Польши в игре со Швецией (2:3).

Соперник команды Андрея Шевченко по 1/8 финала определится после окончания всех матчей группового этапа Евро-2020.

источник: Sport24.ru
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