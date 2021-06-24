Определились все пары 1/8 финала чемпионата Европы

Завершился групповой этап чемпионата Европы-2020.
По итогам 36 матчей определились все участники плей-офф турнира.
Отметим, что напрямую в 1/8 финала вышли команды, занявшие первые два места в своих группах. Также в плей-офф пробились четыре лучших сборных, расположившихся на третьих местах: Чехия, Швейцария, Португалия и Украина.
Чемпионат Европы-2020
1/8 финала
Календарь игр
26 июня
19:00. Уэльс – Дания. Амстердам, «Йохан Кройфф Арена».
22:00. Италия – Австрия. Лондон, «Уэмбли».
27 июня
19:00. Нидерланды – Чехия. Будапешт, «Пушкаш Арена».
22:00. Бельгия – Португалия. Севилья, «Ла Картуха».
28 июня
19:00. Хорватия – Испания. Копенгаген, «Паркен».
22:00. Франция – Швейцария. Бухарест, «Пушкаш Арена».
29 июня
19:00. Англия – Германия. Лондон, «Уэмбли».
22:00. Швеция – Украина. Глазго, «Хэмпден Парк».
Добавим, что действующим победителем чемпионата Европы является команда Португалии.
Напомним, что сборная России заняла четвертое место в группе, набрав три очка и вылетела с турнира.