Бразилия выиграла у Колумбии на 100 минуте матча

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос – Энженьян» состоялся матч четвёртого тура группового этапа Кубка Америки – 2021 между сборными Бразилии и Колумбии, который завершился победой хозяев поля – 2:1.

Счет открыл уже на 10-й минуте встречи полузащитник сборной Колумбии Луис Диас с передачи Хуана Куадрадо. Лишь на 78-й минуте Бразилия стараниями Роберто Фирмино гости сумели сравнять счет в матче. На 10-й добавленной минуте игры Бразилия вырвала победу после гола Каземиро с углового.

После трех игр в активе бразильцев девять очков, у ближайших преследователей по группе колумбийцев лишь четыре. Впереди еще один матч группового этапа у этих сборных.