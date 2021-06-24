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Бразилия - Серия А 22:00 Америка Минейр 0 Жувентуде 0
24 июня 08:46
автор: Александр Бойченко

Бразилия выиграла у Колумбии на 100 минуте матча

«Пентакампеоны» вырвали победу у колумбийцев на 10 добавленной минуте встречи в третьем туре Кубка Америки-2021.

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос – Энженьян» состоялся матч четвёртого тура группового этапа Кубка Америки – 2021 между сборными Бразилии и Колумбии, который завершился победой хозяев поля – 2:1.

Счет открыл уже на 10-й минуте встречи полузащитник сборной Колумбии Луис Диас с передачи Хуана Куадрадо. Лишь на 78-й минуте Бразилия стараниями Роберто Фирмино гости сумели сравнять счет в матче. На 10-й добавленной минуте игры Бразилия вырвала победу после гола Каземиро с углового.

После трех игр в активе бразильцев девять очков, у ближайших преследователей по группе колумбийцев лишь четыре. Впереди еще один матч группового этапа у этих сборных.

источник: «Советский спорт»
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