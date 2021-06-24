Эквадор и Перу сыграли вничью в матче Кубка Америки

Сборная Эквардора в матче группового этапа Кубка Америки сыграла вничью с командой Перу - 2:2

Первый тайм закончился с преимуществом эквадорских футболистов, которые вели 2:0, благодаря автоголу Ренато Тапиа (23-я минута матча) и точному удару Пресиадо Айртона в компенсированное время.

Но во втором тайме сборная Перу отыгралась с помощью голов Джанлуки Лападулы (49) и Андре Каррильо (54).

Таким образом, сборная Эквадора набрала два очка и по дополнительные показателям опережает Венесуэлу в борьбе за четвертое место, дающее путевку в четвертьфинал. Перу с четырьмя очками находится на третьей строчке.

28 июня состоятся последние матчи группы В, в которых Эквадор сыграет с Бразилией, а Перу - с Венесуэлой.