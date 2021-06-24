Варламов оценил игру «Айлендерс» против «Тампы»

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов поделился своим мнением о шестом полуфинальном матче Кубка Стэнли против «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2 ОТ, 2:2).

«Мы вошли в третий период при счете 1:2 и рассчитывали, что этот матч мы можем выиграть. По крайней мере, мы могли добиться ничьей в основное время. Команда сыграла очень упорно, провела сильный период, показала мощный форчекинг и поэтому смогла забить такой важный гол», - цитирует Варламова официальный сайт НХЛ.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джордан Эберле, Скотт Мейфилд и Энтони Бовиллье. У «Тампы» голы забили Брейден Пойнт и Энтони Чирелли.