Александр Саплинов стал игроком «Уфы»

Полузащитник «Ростова» Александр Саплинов стал уфимским игроком. 23-летний атакующий полузащитник присоединился к новой команде в аренде с правом выкупа.

Александр Саплинов - выпускник клуба Энергомаш. В прошлом сезоне полузащитник играл за «Ротор» и «Ростов». Он сыграл шесть матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость трансфера футболиста в 500 000 евро.

По итогам сезона 2020/2021 Уфа набрала 25 очков и заняла 13-е место в турнирной таблице РПЛ, сумев вырваться из вылета в ФНЛ.