Мевля покидает «Сочи» и РПЛ

Евгений Новиков, агент защитника «Сочи» Михи Мевли, рассказал, что клуб не будет продлевать контракт с его клиентом.

«Все варианты, которые рассматривает Миха — в Европе, в Турции. В «Сочи» он точно не остается, переговоры закончены. Они взяли уже других футболистов. Мы ищем более оптимальные варианты, которые устроят его и его семью. Думаю, в ближайшее время мы точно определимся. Он сейчас отдыхает после сборной, потом уже примем окончательное решение», - приводит слова Новикова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Мевля перешел в «Сочи» в сентябре 2019 года из санкт-петербургского «Зенита». В составе «барсов» 31-летний футболист провел 51 матч, в которых забил четыре гола.