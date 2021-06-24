Александр Ломовицкий: Буду играть там, где скажет тренер, но удобнее всего на флангах атаки

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий рассказал, где ему комфортнее играть на футбольном поле.

«Моя основная позиция — на фланге атаки, справа или слева. Комфортнее чуть правее, но и слева уверенно себя чувствую. Самое главное — играть. Если тренер видит меня в обороне, и я именно там команде нужен — смело выйду защитником. Понимание игры на этой позиции есть, опыт — тоже. Я и в детстве играл в обороне, и в юношеских сборных. Только потом перевели в атаку», - приводит слова Ломовицкого Sport24.ru

Напомним, что прошлый сезон футболист провел в аренде, сначала в «Химках», потом в тульском «Арсенале». В 29 матчах Ломовицкий забил четыре гола и отдал две результативные передачи.