Игрок московского «Спартака» Александр Ломовицкий рассказал, почему показал ромбик после того, как забил ЦСКА, выступая на правах аренды за тульский «Арсенал».

«Я воспитанник «Спартака», и для меня такие игры принципиальны. Когда забиваешь победный гол в таком матче, испытываешь бурю эмоций. Тем более «Арсенал» давно не выигрывал. Я захотел так отпраздновать, передать всем привет», - приводит слова Ломовицкого Sport24.ru.

Добавим, что в том матче, который состоялся в рамках 22-го тура российской премьер-лиги, тульская команда победила ЦСКА со счетом 2:1, а гол Ломовицкого оказался победным.