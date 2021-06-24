«Ахмат» намерен снять блокировку с Youtube-канала

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» подал в суд на Google с требованием снять блокировку канала YouTube. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Канал «Ахмат» на видеохостинге был заблокирован в начале года.

«Спорт нейтрален и вне политики. Мы убеждены, что право на свободу информации и право на спорт получат должную защиту как в рамках российской правовой системы, так и со стороны уполномоченных международных институтов. Мы уверены, что международное спортивное сообщество поддержит Грозный», - сообщил генеральный директор Ахмата Ахмед Айдамиров.

Минфин США ранее внес в санкционные списки ряд физических и юридических лиц, в том числе из РФ, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.