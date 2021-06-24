«Рубин» выиграл у «Нижнего Новгорода» в товарищеском матче

Казанский «Рубин» в товарищеском матче победил «Нижний Новгород» со счетом 2:1, сообщает «МК-Спорт».

Главным героем игры стал нападающий казанской команды Кирилл Косарев, оформивший дубль, забив на 52-й и 60-й минуте. У «Нижнего Новгорода» отличился форвард Артем Галаджан (73).

Напомним, что «Нижний Новгород» в прошлом сезоне выступал в футбольной национальной лиги (ФНЛ) и закончил чемпионат на третьем месте. Из-за того что вторая команда ФНЛ «Оренбург» не получила лицензию на выступление в российской премьер-лиге (РПЛ), в высший дивизион поднялся «Нижний Новгород», который возглавил бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков. Для него товарищеский матч с «Рубином» был первым в статусе главного тренера новой для себя команды.

«Рубин» в прошлом сезоне занял четвертое место в РПЛ и пробился в Лигу конференций, новый турнир УЕФА.