Алексей Березуцкий: на данный момент следим за физической готовностью игроков

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился эмоциями от первого товарищеского матча с клубом «Винер-Нойштадт» (3:1).

Как вы подбирали состав? Я кинул кости, вот как это случилось (улыбается). Я не хочу хвалить молодых игроков, потому что не нужно делать это раньше времени. Но из того, что я сказал, плюс-минус, можно сделать выводы.

Получилось даже лучше, чем мы ожидали: здесь жарко, а в Москве еще жарче, так что нам повезло, и это большой плюс. Работа идет по плану, сейчас мы думаем о физической подготовке футболистов и ни о чем другом », - цитирует Березуцкого пресс-служба ЦСКА.

Напомним, ЦСКА впервые за 20 лет не попал в еврокубки. Следующий сезон команда будет проводить только в РПЛ и Кубке России.