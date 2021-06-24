Дивеев заинтересовал «Венецию»

К защитнику сборной России и ЦСКА Игорю Дивееву проявляет интерес итальянский клуб «Венеция».
Эту информацию подтвердил агент футболиста.
«Интерес от «Венеции» был, но не только от них. Официально в клуб никто не обращался. Неофициально были контакты, но это все было до Евро. Все это пока на уровне разговоров», — приводит слова Олега Еремин «Чемпионат».
Напомним, что в минувшем сезоне Дивеев провел 23 матча в РПЛ. Защитни забил два гола и отдал столько же результативных передач.
«Венеция» по итогам минувшего сезона вернулась в серию А, спустя 19 лет.