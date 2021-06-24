Дмитрий Губерниев: Отмена правила выездного гола повлияет на зрелищность матчей

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Союз европейских футбольных ассоциаций об отмене выездного гола с предстоящего сезона.

«Теперь футболисты будут больше думать об обороне. Это повлияет на зрелищность матча. На мой взгляд, все было идеально. Складывается ощущение, что футболом руководят не спортсмены. Не знаю, зачем это нужно. С выездным голом всегда было интересно и драматично. Это все шло с истоков. Я не согласен с таким решением», — приводит «Спорт-Экспресс» слова журналиста.

Добавим, что решение касается матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций, а также их отборочных циклах. Правило больше не действует также в женских и юношеских турнирах под эгидой УЕФА.