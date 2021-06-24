Колосков - об отмене выездного гола: Абсолютно правильное решение, этот анахронизм никому не нужен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает правильным решение Союза европейских футбольных ассоциаций об отмене выездного гола с предстоящего сезона.

«Покажет только практика, пойдет ли это на пользу или нет. Во-первых, в любом случае считать гостевой гол за два - это некорректное решение, оно не вписывается ни в какие рамки правил игры. Во-вторых, это решение было принято не в кулуарах УЕФА, а предложено клубами, они посчитали, что это анахронизм, он никому не нужен. Мое мнение - абсолютно правильное решение», - приводит ТАСС слова бывшего функционера.

Добавим, что решение касается матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций, женских и юношеских турниров под эгидой УЕФА.