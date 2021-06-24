Шамиль Газизов: «Уфа» выходит из сделки со «Спартаком» по трансферу Урунова

«Уфа» вышла из сделки по трансферу полузащитника московского «Спартака» Остона Урунова.

«Мы были готовы заплатить 1 миллион в три транша, которые были определены четко по срокам. Нам «Спартак» поставил другие условия, которые мы выполнить не можем. Спасибо за сотрудничество, извините, мы выходим из сделки! Это обычная практика», — цитирует гендиректора башкирского клуба Шамиля Газизова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на прошлой неделе генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что красно-белые получили от «Уфы» предложение выкупить Урунова.