Александр Чеферин: Сейчас правило выездного гола уже противоречит первоначальной задумке

Президент УЕФА Александер Чеферин объяснил, почему организация отменила правила выездного гола в еврокубках под эгидой организации.

«В настоящее время правило выездного гола противоречит первоначальной задумке. Фактически, оно не позволяет командам-хозяйкам атаковать, особенно в первом матче. Они боятся пропустить гол, который может дать сопернику ключевое преимущество. Также правило критикуют за момент несправедливости, когда домашняя команда, пропустив, должна забивать два мяча. Особенно это касается дополнительного времени», - цитирует главу организации сайт УЕФА.

Напомним, что согласно правилу, команда, забившая больше голов на выезде, при равенстве мячей имела преимущество для выхода в следующую стадию турнира.